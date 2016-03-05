القضاء الإدارى يحجز الطعن على إلغاء الحافز الرياضى بالثانوية للحكم 18أبريل

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى فى البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المرفوعة من طلاب البحيرة بالثانوية العامة ضد وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، طعنا على القرار الصادر بإلغاء الحافز الرياضى للبطولات المحلية على مستوى الجمهورية، وقصره على البطولات الدولية فقط، للحكم بجلسة 18أبريل القادم.

و قال الطلاب فى دعواهم إن القرار المطعون فيه من شأنه أن يصيبهم بالإحباط فى ممارسة الرياضة، وقد انضم لطلاب الفرقة الثالثة ثانوية عامة طلاب الفرقة الثانية بالثانوية العامة، للاستفادة من تحسين درجاتهم عن طريق تشجيعهم على ممارسة الرياضة، وحصد البطولات على مستوى الدولة، بينما ذكرت وزارة التعليم أن القرار كان بسبب سوء تطبيق هذا الحافز ووصول درجاته لغير مستحقيه.

وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوى التى تهم جموع طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية المقدمين على دخول الامتحانات فى العام الدراسى الحالى 2015/2016.

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