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صحيفة كندية تكتشف حقيقة «داعش»: لا علاقة لهم بالإسلام‎

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صحيفة كندية تكتشف حقيقة «داعش»: لا علاقة لهم بالإسلام‎ صحيفة كندية تكتشف حقيقة «داعش»: لا علاقة لهم بالإسلام‎

أرشيفية

أعلنت “ذي ستار”، واحدة من أعرق الصحف في كندا، عن تخليها عن تسمية “الدولة الإسلامية” أو ISIS، للدلالة على التنظيم الإرهابي، واللجوء إلى تعبير “داعش” “لأنهم مجموعة متعددة الجنسيات من القتلى والمغتصبين، ولا شرعية لدولتهم المزعومة، ولذلك لا ضرورة للتفخيم بهم”، بحسب ما يشير مدير تحرير الصحيفة ميشال كوك.

وبحسب ما لفت إليه تقرير الصحيفة، فإن اسم تنظيم القاعدة أو بوكو حرام المستخدم باللغة الانجليزية لا يحمل أي دلالات حول المعنى الحقيقي باللغة الأم، إلا أن استعمال تسمية “الدولة الإسلامية” خصوصاً في الإعلام الغربي وعلى لسان السياسيين والإعلاميين، يعطي انطباعاً بأن التصرفات التنظيم من قتل واغتصاب ونهب تعكس نوعاً من الشرعية أو من الديانة الإسلامية.

ولذلك قررت صحفة “ذي تورونتو ستار” اللجوء إلى تسمية “داعش” والتخلي عن “الدولة الإسلامية”. وشرح التقرير بأن تعبير “داعش” مميز للإشارة إلى هذا التنظيم الإرهابي، بحيث أن الكلمة قريبة باللغة العربية إلى كلمة “داعa” أو تحت الأقدام، بالإضافة إلى أن تعبير “داعش” هو اليوم بمثابة إهانة بعيون عناصر التنظيم، إلى حد أن قيادته دعت إلى قطع لسان كل من يستخدمه بدلاً من استعمال التعبير الرسمي لديهم أي “الدولة الإسلامية”.

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