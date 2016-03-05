تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب على الفنانة «ماجدة» لـ19 مارس المقبل

قررت محكمة جنح الدقي، اليوم السبت، تأجيل محاكمة “أحمد. ش”، رجل أعمال والمتهم بالنصب على الفنانة ماجدة الصباحي في مبلغ 20 مليون جنيه مصري، إلى جلسة 19 مارس؛ للمرافعة.

كان قد حضر شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن المتهم بالجلسة الماضية والذي وجه تهمة البلاغ الكاذب للفنانة ماجدة وطلب تعويض مدني قدره 10001 جنيه.

كما طلب استدعاء الفنانة ماجدة للمحكمة لمناقشتها في حيثيات الدعوى والمستندات المقدمة وحضور الخبير الفني لسماع أقواله.

كانت الفنانة ماجدة تقدمت ببلاغ رقم 8302 لسنة 2015 جاء فيه أن المتهم استأجر مطعما تملكه وارتبط معها بعقد إيجار مقابل أجر شهري وخلال تلك الفترة تعرض لضائقة مالية ما دفع الفنانة لأن تقرضه مبالغ مالية على فترات متباعدة على أن يسددها من خلال شيكات وإيصالات أمانة إلا أنه استغل فترة مرضها وزور توقيعها على الايصالات بأنها تسلمت المبلغ المطلوب تسديده على غير الحقيقة.