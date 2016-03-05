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وزير التعليم: مكافأة الامتحانات للمدرسين فى موعدها دون توزيع على الشهور

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وزير التعليم: مكافأة الامتحانات للمدرسين فى موعدها دون توزيع على الشهور وزير التعليم: مكافأة الامتحانات للمدرسين فى موعدها دون توزيع على الشهور
نفى الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى، وزير التربية والتعليم، تقسيم مكافأة الامتحانات للمدرسين، على شهور الراتب، متهما مواقع تسعى لخراب بأنها تحاول تسريب معلومات مغلوطة وغير صحيحة ـ على حد قوله - أثناء زيارته للدقهلية.

وقال الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى وزير التربية والتعليم لـ"اليوم السابع" إنه سعيد بمستوى مدارس المتفوق، ونحن فى طريقنا لفتح 3 مدارس بـ3 محافظات مختلفة، ونحن نستعد لإكمال مشروع مدرسة المتفوقين بالمدرسة، وإعداد المبيت والسكن الخاص بالطلاب.

وأنهى "الهلالى" الجدل حول مبنى كلية الآداب بجامعة المنصورة، والذى كان تابعًا لمديرية التربية والتعليم، وتحدث العديد من المواطنين بالمحافظة على ضمه للمديرية، بعد إكمال بناء مبنى الكلية بحرم جامعة المنصورة، قائلا "كلية الآداب خرجت من ملكية وزارة التربية والتعليم، وكلية التربية النوعية، وكلية السياحة والفنادق، تم نقلها بقرار جمهورى".

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