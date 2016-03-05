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طلاب التربية الرياضية بقنا يستقبلون وزير التنمية المحلية بالمزمار البلدى

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طلاب التربية الرياضية بقنا يستقبلون وزير التنمية المحلية بالمزمار البلدى طلاب التربية الرياضية بقنا يستقبلون وزير التنمية المحلية بالمزمار البلدى
استقبل طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى بقنا، الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ومرافقيه بمسيرة بالمزمار البلدى، وذلك فور وصوله اليوم السبت، لافتتاح فعاليات مهرجان تنشيط السياحة الأول.

جاء ذلك خلال اليوم الأول لافتتاح فعاليات مهرجان تنشيط السياحة الأول الذى تنظمه الهيئة العامة لتنشيط السياحة فى الفترة من 5 إلى 7 مارس 2016 تحت عنوان "معا لتنشيط السياحة فى " يأتى ذلك بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

تشمل فعاليات المهرجان حملات للتوعية السياحية وعرضًا لمنتجات إعلامية للطلاب وورش عمل وندوات حول تنشيط السياحة فى مصر، ويراعى المهرجان مبادرات طلابية مثل مبادرة "يللا شباب، يللا سياحة" و مبادرة "كلم أصحابك" وأخرى تحمل اسم "سلفى" يقام على هامش المهرجان ومعرضًا للحرف التراثية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يضم منتجات محلية الصنع وحفلا غنائيًا يقام بالمسرح المكشوف.
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>- وزير التنمية المحلية يفتتح فعاليات مهرجان تنشيط السياحة الأول

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