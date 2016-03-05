مدرسة محمد بن زايد للصقارة تُفتتح قريباً

بات صقارو دولة الإمارات والمهتمون برياضة الصيد بالصقور، على موعد قريب مع افتتاح مدرسة محمد بن زايد للصقارة، في منطقة رماح بمدينة العين، حيث انتهت أكثر من 90 بالمئة من أعمال البنية التحتية لمرافق المدرسة التي تعتبر أول مدرسة في المنطقة تنشأ لتعليم الصيد بالصقور، ورعايتها على أسس علمية ووفق خطط برامج ومناهج تحت إشراف خبراء ومدربين مختصين، وفي هذا الإطار يؤكد ماجد علي المنصوري المدير التنفيذي لنادي صقاري الإمارات، أن لدولة الإمارات العربية المتحدة الفضل والدور الكبير في الترويج لتراث الصقارة عالمياً، وتسجيله في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في منظمة اليونسكو منذ عام 2010، عبر قيادة جهود 12 دولة عربية وأجنبية.

وتتم الآن الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمي لمدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والتي سوف تسهم في زيادة الوعي بقيمة الصقارة كتراث وفن إنساني مشترك، كما أنها تهدف إلى غرس المبادئ والممارسات الصحيحة للصقارة العربية في النشء، والترويج للتقاليد المستدامة للصقارة العربية، ونشر مبادئ وأخلاقيات الصقارة العربية على المستوى العالمي، وتعزيز الطابع التراثي للصقارة وتقديمها كواجهة تراثية وثقافية مهمة في إمارة أبوظبي.