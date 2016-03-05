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سيده تضع الثلج داخل الغساله

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سيده تضع الثلج داخل الغساله سيده تضع الثلج داخل الغساله

هل فكرتى يوما فى طريقة تخلصك من كى الملابس باستمرار لان الكي يعتبر من اصعب اعمال المنزل التى ترهق ربة المنزل كثيرا كما انها تحتاج لمجهود كبير واعتناء وخبرة كبيرة ايضا بانواع الاقمشة لان كل نوع من القاش له درجة حرارة عند الكى مختلفة وهناك من لا يجب ان يتعرض للحراة مباشرة حتى لا يفسد لذلك تخشى ربة المنزل دائما عملية الكى وتلجأ للمكوجى الجاهز ولكنه يكلفها كثيراً
ولكن ما علاقة الكى بعنوان موضوعنا ؟! اليوم وفقط على نجوم مصرية اتينا لكى بالحل الامثل للتخلص من عملية الكى المرهقة لكى والطريقة ابسط ما يكون ولن تكلفك شئ ابداً

كيف هيا الطريقة لذلك ؟

احضرى الثوب الذى يحتاج للكى

احضرى حوالى عشرة الى خمسة عشر قطعة من الثلج .

الطريقة بسيطة جدا ولن تاخذ من الوقت سوى خمس دقائق ويكون الثوب جاهز لترتديه

فقط ضعى الثوب او الجينز بالاخص فى الغسالة ثم ضعى عليه قطع الثلج وشغلى برنامج التجفيف بواسطة الحرارة العاليه

ثم شغلى الغسالة لمدة خمس دقائق فقط على الثوب وسيعمل البرنامج التجفيف الساخن على اذابة الثلج فيخرج منه البخرا الذى سيساعد فى فك تجاعيد الملابس وفرد الانسجة لتخرج لكى الملابس مفرودة ولا تحتاج للكى ابداً

وهذا كان سر وضع مكعبات الثلج بداخل الغسالة هل حقا استفدتم منه ؟

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