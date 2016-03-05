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إصابة ربة منزل ونجلتها نتيجة حريق في سوهاج

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إصابة ربة منزل ونجلتها نتيجة حريق في سوهاج إصابة ربة منزل ونجلتها نتيجة حريق في سوهاج

حريق – أرشيفية

مراسل «ONA»:

أصيبت ربة منزل ونجلتها في حريق بمنزلهما في مركز طهطا في محافظة سوهاج، اليوم السبت، وتم تحويلهما إلى مستشفى طهطا المركزي لتلقي العلاج.

وكان مركز شرطة طهطا تلقى بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول كل من م م ت 40 سنة ربة منزل مصابه ” بحروق من الدرجات الثلاثة بنسبة 5 % بالساق اليمني، ه ع م 17 سنة “نجلة الأولى” وتقيم بذات الناحية مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بالذراع الأيمن، وبسؤالهما قررا نشوب حريق بمنزلهما بسبب حدوث ماس كهربائي.

تم إخماد الحريق بمعرفة الأهالي مما نتج عنه إصابتهما أثناء مشاركتهما في إخماد النيران، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، كما نتج عن الحريق نفوق ماشية و2 رأس أغنام وكمية من الطيور واحتراق بعض المنقولات المنزلية، وتم إخطار الإدارة البيطرية بطهطا للانتقال واتخاذ اللازم.

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