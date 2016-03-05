أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحليل في الجول - طه إسماعيل: هذا هو الفارق بين وضعيتي يول وماكليش في مباراتهما الأولى

Google+ Print
تحليل في الجول - طه إسماعيل: هذا هو الفارق بين وضعيتي يول وماكليش في مباراتهما الأولى تحليل في الجول - طه إسماعيل: هذا هو الفارق بين وضعيتي يول وماكليش في مباراتهما الأولى

يرى طه إسماعيل نجم الأهلي ومنتخب السابق أن مباراة الأهلي اليوم أمام نظيره مصر للمقاصة ستكون صعبة مثلها مثل كل مباريات الدوري هذا الموسم.

ويلتقي الأهلي مع نظيره مصر للمقاصة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

وقال طه إسماعيل في تصريحات لـ FilGoal.com: "جميع مباريات الدوري الآن أصبحت صعبة، مصر للمقاصة من الفرق القوية في الدوري والتي يصعب على فريقي الأهلي والزمالك التغلب عليهما".

طه إسماعيل أتبع "المقاصة خسر المباراة السابقة أمام سموحة ومع ذلك فقد ظهروا بشكل جيد وكادوا أن يعودوا في المباراة بأكثر من مناسبة".

وأضاف "وضعية مارتن يول مختلفة عن وضعية أليكس ماكليش مع الزمالك في المباراة السابقة، فماكليش لم يكن لديه الوقت الكاف للتعرف على اللاعبين وقاد المباراة مشاركة مع محمد صلاح، أما مارتن يول فسيكون هو المسؤول الأول والأخير عن مباراة المقاصة بعد أن عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين وقاد عدة تمارين".

وأتم "مارتن يول لن يجري تعديلات كثيرة على تشكيل الأهلي أمام المقاصة عنه في مباراة بتروجيت، اللهم لاعب واحد أو اثنين على الأكثر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»