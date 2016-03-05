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طارق يحيى لـ في الجول: كان على ماكليش عدم التعجل في إدارة الزمالك

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طارق يحيى لـ في الجول: كان على ماكليش عدم التعجل في إدارة الزمالك طارق يحيى لـ في الجول: كان على ماكليش عدم التعجل في إدارة الزمالك

قال طارق يحيى المدير الفني لنادي طلائع الجيش ونجم الزمالك السابق أنه لم يكن مع قرار أليكس ماكليش في إدارة مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي.

الزمالك خسر أولى مبارياته تحت قيادة ألكيس ماكليش أمام الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأصر ماكليش على التواجد بدكة البدلاء رفم أنه لم يكن قد وصل سوى منذ أيام قليلة.

وقال طارق يحيى في تصريحات لـ FilGoal.com: "كان على ماكليش أن يتابع مباريات الفريق من المدرجات لثلاثة ماريات أو أكثر قبل أن يتولى تدريب الفريق".

وأضاف "في تلك الفترة كان على ماكليش أن يتعرف على الفريق بشكل أكبر قبل أن يكون هو المسؤول الأول عن الفريق".

طارق يحيى أتم "الرجل يستحق الشكر على جرأته، فلقد فضل تحمل المسؤولية مبكرا، لكن الواقع أن انتظاره حتى يتعرف على الفريق بشكل أكبر كان ليصبح أمرا أفضل".

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