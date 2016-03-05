لأول مرة.. علماء يكتشفون كيف يهاجم فيروس زيكا مخ الأجنة ويدمر خلاياه

تمكن العلماء للمرة الأولى على الإطلاق من اكتشاف الآلية التى يهاجم بها فيروس زيكا مخ الأجنة، وهو ما يرجح احتمالات تسببه فى إصابتهم بتشوهات الأجنة المتمثلة فى صغر حجم الرأس وانكماش حجم المخ.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة جونز هوبكنز بالاشتراك مع جامعة ولاية فلوريدا وجامعة إيمورى الأمريكية أن فيروس زيكا يستهدف القشرة المخية أو الطبقة الخارجية من المخ، ويتسبب فى موت جزء كبير من خلاياها.

وعلى الرغم من أن الاكتشاف لم يُثبت بشكل مؤكد العلاقة بين فيروس زيكا وصغر حجم الرأس إلا أنه كشف النقاب عن طريقة مهاجمة الفيروس الخطير للجسم، وأكد الباحثون أن هذه النتائج ستساهم فى تحسين آليات البحث العلمى، حيث تم التعرف على الخلايا التى سيتم تكثيف البحث عليها والأدوية التى سيتم تجربتها عليها للتعرف على مدى فاعليتها فى علاج المرض.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cell Stem Cell" خلال شهر مارس الجارى، وكما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية WHO أعلنت مؤخرا الطوارئ العالمية لمواجهة فيروس زيكا، إثر ارتباطه بحدوث الآلاف من حالات تشوهات الأجنة، وكما أكدت أنه ظهرت حالات مصابة بفيروس زيكا فى أكثر من 48 دولة حتى الآن.

الإنذار الأخير للحكومة..الغوا السفر للبرازيل والدول الموبوءة بفيروس زيكا قبل أن يغزو مصر..منظمة الصحة تفرض الطوارئ العالمية لمواجهته.. واستجابتنا ضعيفة رغم أن البعوضة موجودة بمصر

>

بعد إعلان الطوارئ العالمية..8 نصائح للحكومة لمنع فيروس زيكا من دخول مصر

>

>