تفحم سيارة عقب اصطدامها بـ «عمود إنارة» في سوهاج

مراسل «ONA»:

شهد كمين السوهاجية بناحية الروافع في سوهاج، اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارتين، واحتراق إحداهما بعد اصطدامها في عمود إنارة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز سوهاج، بوقوع حادث تصادم السيارة رقم «592 ب.د.ص» ملاكي القاهرة قيادة عبد العليم أحمد محمد 38 عاما حاصل على ليسانس شريعة وقانون ويقيم ببندار الغربية دائرة مركز جرجا والسيارة «915 أ.ي.ر»، ما أسفر عن نشوب حريق بالسيارة الثانية واحتراقها بالكامل نتيجة سقوط سلك كهربائي عليها إثر اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة وتم إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

تم إخطار هندسة كهرباء سوهاج للانتقال واتخاذ اللازم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4482 جنح المركز وجار العرض على النيابة للتصرف.