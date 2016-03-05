وزير التعليم: لن نسمح لطلاب الثانوية العامة خوض الامتحانات أكثر من مرتين

قال الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى، وزير التربية والتعليم، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إننا نعمل على تطوير المناهج بشكل محورى والعملية التعليمية بشكل خاص، وهذا محور عملنا، وتطويرها وتقديم مادة علمية ومنهجية ودراسية للجميع بما يناسب العمل، مثل المشاركة المجتمعية وذوى الإعاقة وكل هذه المجالات مفتوحة للتطوير.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريح لـ"اليوم السابع" أننا نستعد لامتحانات الثانوية العامة، وسوف تكون منضبطة هذا العام بشكل غير مسبوق، ونراجع كل اللجان ولن يدخل امتحان الثانوية العامة طالب 3 مرات، يتاح للطالب مرتين فقط.

وتابع الهلالى الشربينى قائلا "ونراجع كل لجان الامتحانات للوقوف على مشاكل العام الماضى ونخطط لوضع الجدول الآن وسيتم إعلان تلك الجداول".

يذكر أن الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى وزير التربية والتعليم، زار اليوم 3 مدارس بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، فى جولته التى بدأها بمدرسة شجرة الدر الإعدادية بالمنصورة، ومدرسة المنصورة المتقدمة الصناعية، ومدرسة المنصورة الرسمية للغات، رافقه خلال الزيارة المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، وأحمد فكرى طه وكيل وزارة التربية والتعليم، وكلير عبده عزيز مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

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