بالفيديو.. مميش: قناة السويس الجديدة أثبتت أهميتها بعد جنوح سفينة بنمية

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن قناة السويس الجديدة أثبتت أهميتها الحقيقية التى تظهر في هذه المواقف الصعبة، وأثبتت بعد نظر القيادة السياسية عند إعطائها الموافقة على تنفيذ هذا المشروع الكبير والاعتماد على شعب مصر العظيم لتمويل المشروع، دون اللجوء للاقتراض أو طلب معونة من أى وجهة.

جاء ذلك أثناء تفقد الفريق مميش سفينة الصب البنمية الجانحة NEW KATERINA بالكيلو متر 69 ترقيم قناة، حيث تابع مميش عملية الإنقاذ وتخفيف الحمولة التى تقوم بها أحد الروافع الضخمة التى تنقل الشحنة فى حاملات الأتربة التابعة لهيئة قناة السويس، وعددها 6 وحدات تبلغ حمولة كل منها 1500 طن، وتقوم بالعمل ليل نهار ومن المنتظر الانتهاء منها فى غضون أيام قليلة.

و ذكر مميش: نتعامل مع السفن العابرة للقناة باعتبارها أمانة فى أعناقنا، ولابد من توفير جميع عناصر التأمين والسلامة لها، كما أن الهيئة تمتلك فرقاً متقدمة متخصصة فى أعمال الإنقاذ، وقد أثبت هذا الحادث الطارئ قدرات الهيئة فى هذا المجال، وأننا نستطيع الاعتماد على أنفسنا وقدراتنا الذاتية، وأننى أنتهز هذه الفرصة لأحيي جميع العاملين الشرفاء في هيئة قناة السويس الذين حافظوا على استمرار العمل في القناة دون تعطل لحظة واحدة في ظل أصعب الظروف، ونعمل ليل نهار لتطوير العمل والخدمة المقدمة لحركة التجارة العالمية ولتحسين دخل القناة".

واستطرد: "نستمع بكل اهتمام لآراء عملائنا، ونتواصل معهم لتحقيق المصالح المشتركة، ومن أفضل ما قدم مؤخراً لحركة الملاحة افتتاح قناة شرق بورسعيد لرفع تصنيف هذا الميناء الصاعد والمساعدة في إنجاز مشروع التنمية بمنطقة القناة".

فيديو للفريق مميش أثناء صعودة على ظهر أحد روافع الإنقاذ للمتابعة

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