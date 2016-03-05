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وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يدعوان لبدء محادثات سوريا سريعا

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وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يدعوان لبدء محادثات سوريا سريعا وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يدعوان لبدء محادثات سوريا سريعا

> قالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان إن وزيرى الخارجية الروسى سيرجى لافروف والأمريكى جون كيرى تناولا خلال مكالمة هاتفية فى وقت متأخر أمس الجمعة ضرورة بدء الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية سريعا.

وقالت الأمم المتحدة إنه كان من المقرر أن تبدأ المحادثات التى تجرى تحت إشرافها يوم السابع من مارس آذار فى جنيف لكنها تأجلت حتى التاسع من الشهر ذاته "لأسباب لوجيستية وفنية وأيضا كى يستقر اتفاق وقف إطلاق النار بصورة أفضل."

وذكرت الوزارة فى بيان أن "الجانبين طالبا ببدء المحادثات فى أسرع وقت ممكن... بين السورية ومختلف أطياف المعارضة والتى سيحدد خلالها السوريون أنفسهم مستقبل بلادهم."

وأضافت الوزارة أن كيرى ولافروف أكدا مجددا على ضرورة التعاون المتبادل لضمان وقف الأعمال القتالية فى سوريا.
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