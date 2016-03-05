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السودان: اكتمال تجهيزات عملية الاقتراع لاستفتاء دارفور أبريل المقبل

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السودان: اكتمال تجهيزات عملية الاقتراع لاستفتاء دارفور أبريل المقبل السودان: اكتمال تجهيزات عملية الاقتراع لاستفتاء دارفور أبريل المقبل

أعلنت لجان الاستفتاء الإدارى بولايات دارفور- غرب السودان- اكتمال كافة الترتيبات لبدء عملية الاقتراع للاستفتاء خلال شهر أبريل المقبل، مؤكدة عدم وجود أى طعون أو شكاوى من المحليات لعمليات التسجيل الماضية.

وقال رئيس اللجنة العليا للاستفتاء بولاية شمال دارفور جمعة أحمد فضل الله- فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية اليوم السبت- أن لجان التسجيل بشمال دارفور شرعت فى تكثيف العمل لتجهيز مراكز الاقتراع من حيث التأمين والخدمات، معلنة عن ترتيبات لزيادة مراكز الاقتراع لتفوق الـ(500) مركز تسهيلا على المواطنين بمحليات الولاية المختلفة، مشيرا إلى أن المسجلين بالولاية فاق عددهم المليون شخص.

من جانبه، أكد شاع الدين إبراهيم رئيس اللجنة العليا للاستفتاء بولاية غرب دارفور، أن الولاية شهدت استقرارا وإقبالا كبيرا للتسجيل من قبل المواطنين خاصة فى معسكرات النزوح، مؤكدا عدم وجود أى طعون أو اعتراضات لعملية التسجيل، مبينا أن الذين سجلوا للاستفتاء بالولاية فاق عددهم (400) ألف شخص، مشيرا إلى وجود بعض الترتيبات مع المفوضية لزيادة عدد المراكز بالولاية.
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