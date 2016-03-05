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وصول 1413 سائحا على متن 17 رحلة دولية عبر مطار شرم الشيخ

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وصول 1413 سائحا على متن 17 رحلة دولية عبر مطار شرم الشيخ وصول 1413 سائحا على متن 17 رحلة دولية عبر مطار شرم الشيخ
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم السبت، 17 رحلة دولية على متنها 1413 سائحا من مختلف الجنسيات.

وقال عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات بشرم وصلت نسبة 22%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 8 رحلات دولية طيران على متنها 763سائحاً من مختلف الجنسيات و9 رحلات داخلية على متنها 650 سائحاً مصرياً بإجمالى 1413سائحاً.

وأشار إلى أنه غادر مطار شرم الشيخ 1146 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية، كما استقبال ميناء نوبيع 256 راكبا، وغادر الميناء 1104 ركاب عبر ميناء نوبيع البحر.

- مطار شرم الشيخ يستقبل 1824 سائحا على متن 17 رحلة دولية

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