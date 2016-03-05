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تقرير الطب الشرعى لرئيس مباحث شبرا: قطع الشريان الموصل للمخ سبب الوفاة

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تقرير الطب الشرعى لرئيس مباحث شبرا: قطع الشريان الموصل للمخ سبب الوفاة تقرير الطب الشرعى لرئيس مباحث شبرا: قطع الشريان الموصل للمخ سبب الوفاة
تسلم مصلحة الطب الشرعى، برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد، تقرير الطب الشرعى النهائى الخاص باستشهاد المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة، الأسبوع المقبل، إلى النيابة العامة، والتى تؤكد وفاته نتيجة طلق نارى بالكتف، أدى لقطع الشريان الموصل للمخ، ما أدى للوفاة فى الحال.

وأكد التقرير، أنه خلال حملة أمنية استهدفت عدداً من العناصر الإجرامية الخطرة الموجودة فى دائرة قسم الزاوية بالقاهرة، والمتهمين بقتل ضابط و3 مخبرين بمركز الخانكة، استشهد رئيس المباحث وتم نقله إلى مستشفى كوبرى القبة العسكرى، وعلى الفور انتقل طبيب شرعى متخصص لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة الرئيسى.

وأضاف تقرير الطب الشرعى، أن المقدم مصطفى لطفى توفى نتيجة طلق نارى بالكتف أدى لقطع الشريان الموصل للمخ، والذى أدى للوفاة فى الحال.


>- مصدر طبى:وفاة رئيس مباحث شبرا ثان نتيجة طلق نارى بالكتف أدى لقطع الشريان

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