بالفيديو.. فاعل خير يخصص ميكروباصات لـ"عبور المشاة" مجانا فى المعادى

قام فاعل خير بتخصيص 4 ميكروباصات لعبور المشاة مجاناً بمنطقة كورنيش النيل بالمعادى، وذلك بسبب تكرار حوادث السير.

ويقول إبراهيم أحد سائقى الميكروباص لكاميرا "فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة": "المنطقة هنا مفيش مطب ولا كوبرى مشاة وكذا مرة تحصل حادثة واحد فاعل خير جاب أربع عربيات يعدوا الناس الطريق ببلاش والراجل كتر خيره بيصرف عليها بنزين وبيدفع لنا رواتبنا وإحنا أربع سواقين شغالين على أربع ميكروباصات بنظام دوريتين".

وقالت إحدى الركاب وهى سيدة عجوز: "ربنا يبارك له اللى عمل الخير ده عشان يحفظ الناس من حوادث الطريق ربنا يراضيه ويجازيه عنا خير".

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