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عامل يلقى ابنته من الطابق الثالث بالمنوفية لطلبها مصاريف الكلية

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عامل يلقى ابنته من الطابق الثالث بالمنوفية لطلبها مصاريف الكلية عامل يلقى ابنته من الطابق الثالث بالمنوفية لطلبها مصاريف الكلية
تجرد عامل بمدينة قويسنا فى محافظة المنوفية من مشاعر الإنسانية، اليوم، وذلك عندما قام بإلقاء ابنته من الطابق الثالث، بسبب طلبها منه مصاريف الكلية، وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد من تلقيه بلاغا من "نعمة .م" ربة منزل، بقيام زوجها "جمال .ع"، بإلقاء ابنته "نيرة ج" 21 عاما طالبة بكلية الإعلام جامعة الإسكندرية من الطابق الثالث، وذلك بسبب طلبها منه مصاريف الكلية.

وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم، وعلى الفور انتقل المستشار محمد زيادة رئيس نيابة قويسنا والمستشار أحمد هزاع وكيل النيابة لاستجوابها، ونظراً لأن حالتها حرجة ومصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة لم يتم استجوابها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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