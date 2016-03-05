الجوالة والزهرات يستقبلون وزير التعليم بمدرسة المنصورة الإعدادية للغات

زار منذ قليل الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى، وزير التربية والتعليم، مدرسة المنصورة الإعدادية الرسمية للغات، فى جولته التى بدأها بعدة مدارس بالدقهلية اليوم، رافقه خلال الزيارة المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، وأحمد فكرى طه وكيل وزارة التربية والتعليم، وكلير عبده عزيز مدير عام التعليم الفنى.

واستقبل طلاب الجوالة بالمدرسة، وزهرات المدرسة، "الهلالى" بهتافات الترحيب، وبعض التصفيقات الإرشادية للجوالة، وصافح الوزير الطلاب والطالبات الذين اصطفوا لاستقباله حاملين علم مصر.

وتفقد "الهلالى" معرض أقامته إدارة المدرسة، به ما يزيد عن 27 عملا علميا، مقدمة من 35 طالبا وطالبة، منها أعمال فيزيائية وكيميائية، واختراعات وابتكارات للطلاب مقدمة منهم، ومن المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم بتكريم الطلاب الـ35، المشاركين فى المعرض بأبحاثهم وابتكاراتهم.

وتتابع الآن إدارة التنظيم بالمدرسة، أعمال المسرح والذى سيشهد حفل تكريم الطلاب، والذى من المقرر أن يقام بعد قليل.

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