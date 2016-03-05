أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
الوفد يدين الهجوم الأمريكي على سوريا دون انتظار التحقيقات -
«مستقبل وطن» يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف الحرب بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الجوالة والزهرات يستقبلون وزير التعليم بمدرسة المنصورة الإعدادية للغات

Google+ Print
الجوالة والزهرات يستقبلون وزير التعليم بمدرسة المنصورة الإعدادية للغات الجوالة والزهرات يستقبلون وزير التعليم بمدرسة المنصورة الإعدادية للغات
زار منذ قليل الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى، وزير التربية والتعليم، مدرسة المنصورة الإعدادية الرسمية للغات، فى جولته التى بدأها بعدة مدارس بالدقهلية اليوم، رافقه خلال الزيارة المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، وأحمد فكرى طه وكيل وزارة التربية والتعليم، وكلير عبده عزيز مدير عام التعليم الفنى.

واستقبل طلاب الجوالة بالمدرسة، وزهرات المدرسة، "الهلالى" بهتافات الترحيب، وبعض التصفيقات الإرشادية للجوالة، وصافح الوزير الطلاب والطالبات الذين اصطفوا لاستقباله حاملين علم .

وتفقد "الهلالى" معرض أقامته إدارة المدرسة، به ما يزيد عن 27 عملا علميا، مقدمة من 35 طالبا وطالبة، منها أعمال فيزيائية وكيميائية، واختراعات وابتكارات للطلاب مقدمة منهم، ومن المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم بتكريم الطلاب الـ35، المشاركين فى المعرض بأبحاثهم وابتكاراتهم.

وتتابع الآن إدارة التنظيم بالمدرسة، أعمال المسرح والذى سيشهد حفل تكريم الطلاب، والذى من المقرر أن يقام بعد قليل.

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (1)

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (2)

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (3)

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (4)

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (5)

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (6)

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (7)

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (8)

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (9)

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (10)

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (11)

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (12)

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (13)

وزير التعليم فى مدرسة المنصورة (14)


>- بالصور..وزير التعليم يحضر الطابور ويتفقد المعامل بمدرسة إعدادية فى المنصورة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»