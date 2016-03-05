مدبولي : بدء إسناد تنفيذ 146948 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ10 مدن جديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إجراءات إسناد تنفيذ 146948 وحدة سكنية تباعا، بمشروع الإسكان الاجتماعى، فى 10 مدن جديدة، ضمن الـ200 ألف وحدة سكنية، التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها بالمشروع، فى مدة عام، من بدء التنفيذ، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على إسناد الأعمال لشركات المقاولات فى هذا المشروع الضخم، الذى يخدم شريحة عريضة من محدودى الدخل والشباب.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا المشروع يحقق عدة أهداف مهمة، فبخلاف تلبية مطالب أهالينا من محدودى الدخل، والشباب فى الحصول على وحدة سكنية لائقة، بأسعار مناسبةً، فى مجتمع سكنى حضارى متكامل، وهذا أحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، كذلك يسهم هذا المشروع فى زيادة الرقعة العمرانية، وكذا توفير آلاف من فرص العمل للشباب، وإحداث انتعاشة اقتصادية، بالإضافة إلى أنه المشروع الأهم لمواجهة البناء العشوائى.

وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: سيتم طرح تنفيذ 91536 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، منها 42720 وحدة بمنطقة حدائق أكتوبر، و48816 وحدة بمنطقة جنوب طريق الواحات، وفى مدينة العاشر من رمضان سيتم طرح تنفيذ 22620 وحدة سكنية، 14880 وحدة منها بالتوسعات الشمالية، و4080 وحدة بالمرحلة الرابعة، و3660 وحدة بالمرحلة الخامسة، وفى مدينة 15 مايو سيتم طرح تنفيذ 7584 وحدة سكنية بالامتداد الشمالى الشرقى للمدينة.

وأضاف المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم طرح تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية بمنطقة الامتداد بجوار محور الخدمات الإقليمية بمدينة السادات، وفى مدينة الشروق سيتم طرح تنفيذ 3144 وحدة سكنية بالتوسعات الشرقية بالمدينة، وفى مدينة العبور سيتم طرح تنفيذ 2304 وحدات سكنية بمنطقة الـ2600 فدان، وفى مدينة القاهرة الجديدة سيتم طرح تنفيذ 1272 وحدة سكنية بالتجمع الثالث، وفى مدينة المنيا الجديدة سيتم طرح تنفيذ 5256 وحدة سكنية بمنطقة الامتداد بالمدينة، وفى مدينة بدر سيتم طرح تنفيذ 4920 وحدة سكنية بالحى الخامس، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 3312 وحدة سكنية بالمنطقة الشرقية بمدخل مدينة دمياط الجديدة.