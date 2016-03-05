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محامى المصرى الذى هدد «ترامب»:موكلى اختار العودة طوعًا والتحقيقات ضده لأنه مسلم

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محامى المصرى الذى هدد «ترامب»:موكلى اختار العودة طوعًا والتحقيقات ضده لأنه مسلم محامى المصرى الذى هدد «ترامب»:موكلى اختار العودة طوعًا والتحقيقات ضده لأنه مسلم

قال المحامى هانى صبحى بشرى، الموكل بالدفاع عن الطالب المصرى عماد الدين سيد، الذى هاجم مرشح الرئاسة الجمهورى دونالد ، إن الشرطة السرية المعنية بحماية المرشحين للرئاسة حققت مع موكله مرتين بالإضافة إلى تفتيش متعلقاته، من ثم جائته مكالمة من أحد المعلمين بمدرسة الطيران التى يدرس بها تستدعيه للحضور للتحقيق للمرة الثالثة.

وأضاف بشرى فى مكالمة هاتفية مع قناة الكرمة الفضائية، أن المحققين أخبروه أن المدعى العام قال إنه لا يمثل خطرًا على أمن البلاد، لكن إدارة الهجرة أبلغته بضرورة مغادرة البلاد، وبالفعل تم القبض عليه واحتجازه.

وأوضح المحامى، أن الانترنت يعج بالتهديدات الرهيبة ضد ترامب، لكن حدوث ذلك يعنى أن خلفية “عماد” العربية جعلته هدفًا سهلًا، والدليل أن المحققين ذكروا لموكله مجموعة من الحوادث الإرهابية قام بها عرب، فالتركيز كان على أنه مُسلم، كما أن إدارة الهجرة طلبت من مدرسة الطيران فصل الطالب عماد، ولاحقًا أخبروا عماد أن سبب ترحيلهم له هو قيام المدرسة بفصله وعدم التحاقه بأى مدرسة آخرى.

وأوضح أن وكالة الهجرة الأمريكية ستسمح بمغادرة الطالب المصرى عماد السيد، الذى هاجم مرشح الرئاسة الجمهورى دونالد ترامب طوعاً وليس إجباراً، فبعد جلسة استماع لأقوال “السيد”، فى محكمة شئون المهاجرين الأمريكية، أمس الجمعة، فى وسط لوس أنجلوس، أتخذت القاضى “كيفن رايلي” قراراً بالسماح للطالب المصرى بالعودة طواعية لبلده الأم.

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