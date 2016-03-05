«الوزراء»: فتح باب الحجز لمرحلة تكميلية لأراضي «بيت الوطن» حتى نهاية مارس الجاري

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس الوزراء وافق على فتح باب الحجز لمرحلة تكميلية لأراضى “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، طبقا للشروط وجدول الأسعار السابق إعلانه فى المرحلة السابقة، على أن يتم إغلاق باب الحجز نهاية مارس الجارى.

وأضاف مدبولي قائلًا: “تأتي هذه الموافقة استجابة لطلبات عدد من المصريين فى الخارج، الذين تقدموا للوزارة بطلبات لإعادة فتح باب الحجز مرة أخرى، خاصة أن هناك أراضى متبقية من المرحلة السابقة، خاصة بمدينة القاهرة الجديدة، و٦ أكتوبر، يرغبون فى حجزها”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان كانت قد طرحت عددًا من الأراضى بالمرحلة الثالثة بمشروع بيت الوطن، بمدن: القاهرة الجديدة بالحيين الرابع والخامس، و6 أكتوبر، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، وبدر، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة.