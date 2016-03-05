هل يعود كأس العالم للمكسيك في 2026

(إفي): أعلن رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم ديسيو دي ماريا اليوم أن بلاده ستتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس العالم التي تقام في عام 2026.

وقال دي ماريا، في احتفالية لتقديم الزي الجديد الذي يخوض به المنتخب المكسيكي مئوية كوبا أمريكا، "عندما تُفتح العملية داخل (الاتحاد الدولي لكرة القدم) فيفا لاختيار مقر مونديال 2026، ستكون المكسيك حاضرة".

وأقر بأن المونديال هو احتفالية، واستضافة البطولة من جديد سيكون شرفا والتزاما بالنسبة للمكسيكيين.

وسبق للمكسيك تنظيم المونديال عامي 1970 و1986، وأقيمت مباراة النهائي في كلا النسختين بملعب أزتيكا بالعاصمة مكسيكو سيتي، وتوجت بهما البرازيل والأرجنتين.

وبخلاف المونديال، استضافت المكسيك بطولات هامة مثل كأس القارات عام 1999 ومونديال تحت 17 عاما في 2011 وكأس العالم تحت 20 عاما في 1983 وكأس كونكاكاف الذهبية 1977 وبطولة الكأس الذهبية عامي 1993 و2003.

ونافست المكسيك العام الماضي على استضافة مئوية كوبا أمريكا، ولكن الولايات المتحدة نالت شرف تنظيم البطولة التي تقام بين الثالث و26 من يونيو المقبل.