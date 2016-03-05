أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
الوفد يدين الهجوم الأمريكي على سوريا دون انتظار التحقيقات -
«مستقبل وطن» يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف الحرب بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هل يعود كأس العالم للمكسيك في 2026

Google+ Print
هل يعود كأس العالم للمكسيك في 2026 هل يعود كأس العالم للمكسيك في 2026

(إفي): أعلن رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم ديسيو دي ماريا اليوم أن بلاده ستتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس العالم التي تقام في عام 2026.

وقال دي ماريا، في احتفالية لتقديم الزي الجديد الذي يخوض به المكسيكي مئوية كوبا أمريكا، "عندما تُفتح العملية داخل (الاتحاد الدولي لكرة القدم) فيفا لاختيار مقر مونديال 2026، ستكون المكسيك حاضرة".

وأقر بأن المونديال هو احتفالية، واستضافة البطولة من جديد سيكون شرفا والتزاما بالنسبة للمكسيكيين.

وسبق للمكسيك تنظيم المونديال عامي 1970 و1986، وأقيمت مباراة النهائي في كلا النسختين بملعب أزتيكا بالعاصمة مكسيكو سيتي، وتوجت بهما البرازيل والأرجنتين.

وبخلاف المونديال، استضافت المكسيك بطولات هامة مثل كأس القارات عام 1999 ومونديال تحت 17 عاما في 2011 وكأس العالم تحت 20 عاما في 1983 وكأس كونكاكاف الذهبية 1977 وبطولة الكأس الذهبية عامي 1993 و2003.

ونافست المكسيك العام الماضي على استضافة مئوية كوبا أمريكا، ولكن الولايات المتحدة نالت شرف تنظيم البطولة التي تقام بين الثالث و26 من يونيو المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه