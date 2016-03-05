بعد قرابة العامين إيقاف.. سواريز يعود لقائمة أوروجواي لمواجهة البرازيل

(إفي): عاد المهاجم لويس سواريز إلى قائمة اللاعبين الأجانب التي أعلنها المدير الفني لمنتخب أوروجواي أوسكار واشنطن تاباريز لمواجهة البرازيل وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وذلك بعد انتهاء عقوبة ايقافه.

وأفاد الاتحاد الأوروجوائي لكرة القدم اليوم في بيان بأن تاباريز قرر كذلك استدعاء ثلاثة لاعبين للمرة الأولى لمواجهتي البرازيل المقررة في 25 من الشهر الجاري بمدينة ريسفي، وبيرو في 29 من نفس الشهر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

واللاعبون الثلاثة الذين ينضمون للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب هم جييرمو فاريلا مدافع مانشستر يونايتد ولاعبا خط الوطس ماتياس فيسينو (فيورنتينا) ودييجو لاكسالت (جنوى).

ويعود سواريز للدفاع عن قميص السماوي بعد ايقافه الذي استمر نحو عامين إثر قيامه بعض المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني في مونديال البرازيل 2014، والذي حرمه من المشاركة مع منتخب بلاده تسع مباريات رسمية.

ويبرز من بين اللاعبين الذين استدعاهم تاباريز كل من دييجو جودين وماكسي بيريرا رغم أنهما سيغيبان عن مواجهة البرازيل لتراكم البطاقات، لكنهما سيكونان متاحين أمام المدرب لمباراة بيرو.

وغاب عن القائمة مارتين كاسيريس لاصابته بقطع في وتر أكيليس.

وفيما يلي قائمة المنتخب الأوروجوائي: حراسة المرمى: فرناندو موسليرا (جالاتا سراي-تركيا) ومارتين سيلفا (فاسكو دا جاما-البرازيل) ورودريجو مونيوز (ليبرتاد-باراجواي) ومارتين كامبانيا (اندبندينتي-الأرجنتين).

الدفاع: ماكسيميليانو بيريرا (بورتو-البرتغال) واميليانو فيلاسكيز (خيتافي-إسبانيا) وخوسيه ماريا خيمينيز ودييجو جودين (أتلتيكو مدريد-إسبانيا) وسباستيان كواتس (سبورتينج لشبونة-البرتغال) وجاستون سيلفا (تورينو-إيطاليا) وجييرمو فاريلا (مانشستر يونايتد-إنجلترا) وألبارو بيريرا (خيتافي-إسبانيا).

خط الوسط: جيورجيان دي أراسكايتا (كروزيرو-البرازيل) وماتياس كوروخو (أونيفرسيداد دي تشيلي-تشيلي) ونيكولاس لوديرو (بوكا جونيورز-الأرجنتين) وألفارو جونزالز (أطلس-المكسيك) وكارلوس سانشيز (مونتيري-المكسيك) وكاميلو مايادا (ريفر بليت-الأرجنتين) ودييجو لاكسالت (جنوى-إيطاليا) وكريستيان رودريجز (اندبندينتي-الأرجنتين) وبريان لوزانو (كلوب أمريكا-المكسيك).

الهجوم: لويس سواريز (برشلونة-إسبانيا) وادينسون كافاني (باريس سان جيرمان-فرنسا) ودييجو رولان (بوردو-فرنسا) وأبل هرناندز (هال سيتي-إنجلترا) وكريستيان ستواني (ميدلزبره-إنجلتر).