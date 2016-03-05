القبض على صاحب مخبز قبل بيعه 7 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء فى إمبابة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة القبض على صاحب مخبز بلدى، قبل بيعه 7 أطنان دقيق مدعم فى السوق السوداء بإمبابة، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات بأن صاحب مخبز بلدى يتلاعب بنظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحًا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المُتحرَّى عنه، وأسفرت عن ضبط مسئول المخبز، وبالفحص تبيَّن تجميع 7.250 طن دقيق قبل بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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