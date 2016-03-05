إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 8 مواطنين فى حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخرى أجرة عند مزلقان الزملوطى بالفيوم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى قسم الطوارئ بإسعاف الفيوم إخطارا بوقوع ‏حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة أجرة عند مزلقان الزملوطى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 مواطنين هم: أسماء عمار عبدالتواب 30 سنة من قرية البيضة، وعزيزة محمد عباس 60 سنة من قرية البيضة وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، وداليا سيد عبدالعظيم 22 سنة من قرية معيوف، والسيد على السيد 30 سنة من قرية مطرطارس، وأسماء حسن عبد المعبود 18 سنة من قرية البيضة، وعويس أحمد على 50 سنة من قرية مطرطارس، وأحمد حمدى عبدالله 27 سنة من قرية العدوة وإيمان محمد سيد يونس 25 سنة من قرية مطرطارس، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج.‏

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