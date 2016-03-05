ضبط عاطليين بحوزتهما 7 طرب حشيش و5 آلاف قرص مخدر فى الإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك من ضبط "عبدالباسط ض" 37 سنة عاطل بحوزته 7 طرب لمخدر الحشيش " تزن حوالى 1750 جرام " مبلغ 5275 جنيهاً، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابه العامه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كل من "مؤمن ال"23 سنة عاطل بحوزته 5000 قرص مخدر "بقصد الإتجار" مبلغ 50 جنيهاً وهاتف محمول. ومؤمن م ح 36 سنة عاطل 24 لفافه لمخدر الهيروين " تزن حوالى 50 جرام " مبلغ 110جنيهاً .

كما تم ضبط "على . ح 28 سنة عاطل له معلومات جنائيه مسجله بحوزته 20 قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام بقصد الإتجار هاتف محمول، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابه.

- ضبط 4 عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين فى بالإسماعيلية

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