ضبط عاطليين بحوزتهما 7 طرب حشيش و5 آلاف قرص مخدر فى الإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك من ضبط "عبدالباسط ض" 37 سنة عاطل بحوزته 7 طرب لمخدر الحشيش " تزن حوالى 1750 جرام " مبلغ 5275 جنيهاً، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابه العامه.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- ضبط 4 عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين فى بالإسماعيلية
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كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كل من "مؤمن ال"23 سنة عاطل بحوزته 5000 قرص مخدر "بقصد الإتجار" مبلغ 50 جنيهاً وهاتف محمول. ومؤمن م ح 36 سنة عاطل 24 لفافه لمخدر الهيروين " تزن حوالى 50 جرام " مبلغ 110جنيهاً .
كما تم ضبط "على . ح 28 سنة عاطل له معلومات جنائيه مسجله بحوزته 20 قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام بقصد الإتجار هاتف محمول، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابه.
>- ضبط 4 عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين فى بالإسماعيلية
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