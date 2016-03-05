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إحالة رئيس وحدة محلية بدمياط للمحاكمة التأديبية

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إحالة رئيس وحدة محلية بدمياط للمحاكمة التأديبية إحالة رئيس وحدة محلية بدمياط للمحاكمة التأديبية
قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال اليوم، إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد التابعة لمحافظة دمياط، للمحاكمة التأديبية، لتحدثه بطريقة غير لائقة أثناء تواجده بمقر مكتب مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة.

أكد تقرير الاتهام أن محمد صديق رسلان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وارتكب أفعالاً غير لائقة لا تتناسب مع كونه موظف عام، وتحدث بأسلوب غير لائق أثناء تواجده بمقر مكتب مدير مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة دمياط أثناء مواعيد العمل الرسمية، وفى غير الأغراض المصلحية بجهة عمله أمام بعض العاملين.


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