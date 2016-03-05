ضبط 3 متهمين جدد بسرقة 250 ألف دولار من سيارة نقل أموال بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 3 متهمين جدد فى واقعة سرقة 250 ألف دولار من سيارة نقل أموال، وتحديد 7 متهمين وضبط 3 منهم، وجار البحث على الآخرين فى بنها.

ونجحت أجهزة أمن القليوبية من ضبط المتهم "مصطفى. ا.م" وشهرته "مصطفى سبرتو" 24 سنة عاطل ومقيم شبرا بخوم - قويسنا - منوفية وآخر بمؤسسة الزكاة – القاهرة، بأكمنة أعدت لذلك حال قيادته السيارة رقم 924 ص ب ى ماركة فيرنا موديل 2015 باسم شقيقته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.

وبمناقشته قرر تحصله على مبلغ مالى 44.005 ألف دولار وتم بإرشاده من ضبط مبلغ 15 ألف دولار لدى أحد أصدقائه ويدعى "كريم. ع.م" 33 سنة عاطل مقيم قويسنا – منوفية، وتم ضبطه بحوزته 92 ألف جنيه مصرى، واعترف بعلمه أن المبلغ المالى من متحصلات السرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم "مصطفى سبرتو"، اعترف بأنه عقب ارتكابهم الواقعة توجهوا للمدعو "محمود. خ.م" وشهرته "محمد جريدة" 31 سنة سائق، ومقيم بميت راضى – دائرة مركز بنها، الذى قسّم المبلغ المالى فيما بينهم، وتحصل على 4 آلاف دولار نظير ذلك، وباستهدافه أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى، وقرر بوجود علاقة صداقة بينه وأفراد التشكيل، وأنه على علم بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه اشترى السيارة المضبوطة بحوزته بـ82 ألف جنيه من متحصلات السرقة وإعطاء باقى المبلغ لزوج شقيقته "أمجد. خ.ا" 42 سنة عامل بمطعم ومقيم التجمع الخامس القاهرة، وباستهدافه أمكن ضبطه، وقرر بأنه أودع مبلغا ماليا 140 ألف جنيه مصرى ببنك التعمير والإسكان وسحب جزءا منهم وتبقى 108 آلاف جنيه تم التحفظ عليها، وأنه على علم بأن تلك المبالغ من متحصلات سرقة، وتم التحفظ على المتهمين والسيارة والمبالغ المالية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19 أحوال مركز بنها تاريخه ملحقاً بالمحضر الأصلى.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة، ودلت تحريات المباحث على ورود بلاغ من "حسن. ع.ع" 39 سنة سائق ومندوب نقل أموال بشركة ويسترن يونيون فرع المعادى ومقيم بالصفا – بلتان - دائرة مركز طوخ، و"أيمن .م.ب" 42 سنة حارس أمن بشركة سبيد سرفيس لنقل الأموال ومقيم ببولاق الدكرور – جيزة، بأنهما حال توجههما لفرع الشركة بمدينة الزقازيق – شرقيه وقبل كمين شبلنجه – دائرة مركز بنها، مستقلين السيارة رقم 381 ن س ق ماركة نيسان فضى فوجئا بسيارة ملاكى كحلى اللون لم يستطع المجنى عليهما الجزم بنوعها اصطدمت بسيارتهما، وترجل منها 5 أشخاص مجهولين، افتعلوا مشادة معهما، واستولى أحدهم على حقيبة بداخلها مبلغ 250 ألف دولار، كانت من ضمن 4 حقائب وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائى ومفتش وضباط مباحث فرقة بنها، ومباحث مركز بنها رئاسة العميد حسام فوزى رئيس قسم المباحث الجنائية، وبالاشتراك مع مفتشى فرع الأمن العام بالقليوبية والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وتم وضع خطة بحث لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه.

وتمكن رجال الأمن التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة، وهم كل من "سعيد .ص.ع" 40 سنة حارس أمن بشركة سبيد سرفيس ويخدم فى شركة إنترناشونال بيزنس الحاصلة على الوكالة من شركة ويسترن يونيون الكائنة شارع 199 دجلة المعادى، ومقيم شبرا بخوم – قويسنا منوفية، و"محمد .م.م" " شهرته "جنيه" 20 سنة عاطل، ومقيم شارع أحمد ماهر قويسنا – منوفية هارب، و" محمد .خ.م " شهرته "سمير الخشاب" 19 سنة طالب ومقيم قويسنا – منوفية السابق اتهامه فى القضية رقم 49 جنح أحداث مركز قويسنا لسنة 2014م – إصابة خطأ سائق السيارة المستخدمة فى الحادث هارب، و"يوسف .ب.ى" 21 سنة عامل بسوبر ماركت ومقيم بولاق الدكرور، وآخر شبرا بخوم – قويسنا - منوفيه السابق اتهامه فى القضية رقم 15286 جنايات قسم العجوزة لسنة 2014م – مخدرات، و"محمد ط.م" 24 سنة عاطل ومقيم الرمالى – قويسنا - منوفية السابق اتهامه فى 11 قضيه "سرقة – نشل – مخدرات" هارب، و"محمد ا.س" 22 سنة عاطل ومقيم أجهور الرمل – قويسنا - منوفيه هارب، و"مصطفى.ا.م" " شهرته "مصطفى سبرتو" 24 سنة عاطل ومقيم شبرا بخوم – قويسنا - منوفيه وآخر مؤسسة الزكاه – القاهره هارب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الأول وبحوزته مبلغ مالى قدره 5 آلاف دولار والرابع بحوزته مبلغ مالى قدره 42.600 ألف دولار و19.129 ألف جنيه مصرى حيث إعترفا بإشتراكهما مع المتهمين الهاربين فى إرتكاب الحادث، وأضاف الأول أنه خطط وسهل للشركاء وذلك لعلمه المسبق وعمله بداخل الشركة المجنى عليها.

وفى صباح يوم الحادث والمقرر فيه اصطحاب مندوب الشركه المجنى عليه، فقد فاجئ الشركه باعتذاره ورغبته فى القيام بمأموريه أخرى لإبعاد الشبهات عنه.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى وتكثيف الجهود 4 لضبط الهاربين وباقى المسروقات، تحرر المحضر رقم 3186 جنح مركز بنها لسنة 2016م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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- ضبط متهمين بسرقة 250 ألف دولار من سيارة نقل أموال بالقليوبية