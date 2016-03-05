مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى المنوفية

لقيت ربة منزل بزاوية جروان، التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، مصرعها، إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق أمام منزلها، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد سامح العنتبلى، رئيس مباحث مركز الباجور، يفيد بمصرع "سعاد عبد الفتاح" 55عاما ربة منزل، مقيمة بزاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرعها، إثر اصطدام سيارة نقل بها أثناء تواجدها أمام منزلها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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