قائمة الأهلي - أنطوي والسولية ضمن 5 أسماء مستبعدين قبل مباراة المقاصة

أعلن مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة مصر للمقاصة في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره مصر للمقاصة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

واستبعد المدير الفني الهولندي 5 أسماء من قائمة الفريق هم "أحمد ربيع الشيخ - أحمد الشيخ - عمرو السولية - باسم علي - جون أنطوي".

وتعد المباراة هي الأولى تحت قيادة المدير الفني الهولندي الجديد، والذي تولى قيادة الفريق خلفا لعبد العزيز عبد الشافي الذي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل جوزيه بيسيرو المدير الفني البرتغالي الحالي لنادي بورتو.