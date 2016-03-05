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التشكيل المتوقع - إيفونا مستمر في الهجوم.. الأهلي أمام المقاصة بتشكيل بتروجيت

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التشكيل المتوقع - إيفونا مستمر في الهجوم.. الأهلي أمام المقاصة بتشكيل بتروجيت التشكيل المتوقع - إيفونا مستمر في الهجوم.. الأهلي أمام المقاصة بتشكيل بتروجيت

استقر مارتن يول بشكل كبير على تشكيل الأهلي أمام ضيفه مصر للمقاصة، ضمن مباريات الجولة الـ 21 بطولة الدوري.

الأهلي يلتقي مع مصر للمقاصة مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وينوي مارتن يول الدفع بنفس تشكيل مباراة بتروجيت في مباراة المقاصة مساء اليوم.

وتعتبر المباراة هي الأولى لمارت يول المدير الفني الهولندي الجديد للنادي الأهلي بعد تسلم المهمة بشكل رسمي.

وجاء التشكيل:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: صبري رحيل - أحمد حجازي - رامي ربيعه - أحمد فتحي

الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

الهجوم: مؤمن زكريا - ماليك إيفونا

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فيديو اليوم السابع

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