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تكريم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب فى المجلس الأعلى للثقافة 7 مارس

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تكريم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب فى المجلس الأعلى للثقافة 7 مارس تكريم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب فى المجلس الأعلى للثقافة 7 مارس

سميحة أيوب

تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، احتفالية لتكريم الفنانة سميحة أيوب، يوم 7 مارس القادم فى تمام الساعة 6 مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة بقاعة الاحتفالات الكبرى.

تحت رعاية الدكتورة أمل الصبان أمين عام المجلس الأعلى للثقافة والوزير حلمى النمنم.

ومن المقرر أن تلقى أمل الصبان كلمة وكذلك الوزير حلمى النمنم في الاحتفالية، ويسلم الوزير الفنانة الكبيرة درع “الأعلى للثقافة”، تقديرًا لما قدمت للفنيين المصري والعربي من إبداع.

يحضر التكريم الفنانة الكبيرة وعدد من الهيئات الثقافية، والفنية، منها: الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة أمل الصبان أمين عام المجلس الأعلي للثقافة، والمخرج الكبير مسعد فودة رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، ونقيب المهن السينمائية، والمخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، واتحاد الجمعيات السينمائية العربية، والدكتورأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن رئيس جمعية مؤلفي الدراما، والفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفنى للمسرح.

وجدير بالذكر أن سميجة أيوب ولدت في حي شبرا في القاهرة، تخرجت من معهد التمثيل عام 1954. تتلمذت على يد زكي طليمات واشتهرت كممثلة مسرح ولمعت على المسرح حتى عملت مديرا للمسرح الحديث والمسرح القومي ولقبت بسيدة المسرح العربي.

وقدمت “سميحة أيوب” خلال مشوارها الفني العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية إلى جانب الأعمال المسرحية، لكنها اشتهرت كممثلة مسرح حيث أطلق عليها لقب “سيدة المسرح العربي”، كما شغلت منصب مدير عام المسرح الحديث خلال الفترة (1972- 1975م)، ومدير عام المسرح القومي خلال الفترة (1975ـ 1988م)، بالإضافة إلى منصب مدير مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، هي أيضاَ عضو لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.بلغ الرصيد الفني للفنانة “سميحة أيوب” أكثر من 40 فيلماً من أبرزهم: ” المتشردة” و”شاطئ الغرام” و”ورد الغرام” و”ابن الحارة” و”الوحش” و”كدت أهدم بيتى” و”مع السعادة” و”بين الأطلال” و”لا تطفئ الشمس” و”أدهم الشرقاوي” و”امرأتان و رجل” و”جفت الأمطار” و”أرض النفاق” و”سوق الحريم” و”فجر الإسلام”

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