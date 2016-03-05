الواحات البحرية تنظم مؤتمرا تعريفيا لمكافحة سوسة النخيل

تنظم الوحدة المحلية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع الادارة الزراعية والإدارة الإجتماعية بالواحات البحرية اليوم ، المؤتمر التعريفى لمشروع المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل.

أكد تيسير عبد الفتاح محمد رئيس المركز والمدينة، على أهمية إقامة هذا المؤتمر الذى يعمل على نشر الوعى الفكرى والثقافى لدى المزارع بشأن كيفية الوقاية وعلاج سوسة النخيل والعمل على الاهتمام بالعمليات الزراعية من تقليل وتنظيف حول الاشجار أول بأول ، لكى يتم القضاء على سوسة النخيل .

وأضاف رئيس المدينة لليوم السابع، ان الواحات البحرية تعد ممن أهم المناطق لزراعة النخيل وتصديره فى جمهورية مصر العربية، حيث تحتوي على أكثر من مليون ونصف المليون نخلة، أكثر من 95 % منها من صنف السيوى أو الصعيدى الذي يُعَد من الأصناف ذات الجودة العالية والقيمة التسويقية المرتفعة، وتنتج الواحات البحرية ما يزيد على 35 ألف طن تمور سنويًّا تدخل في التصنيع (أكثر من 30 مصنع لتعبئة وتجفيف التمور) ، وكميات كبيرة منها تصدر إلى دول المغرب العربى، حيث يعاد تعبئتها وتصنيعها مع الحلويات وكميات أخرى تصدر إلى دول جنوب شرق آسيا، وتعد كميات التمور المنتجة هى مصدر الدخل الرئيسي لمعظم سكان الواحات البحرية .

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