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بالصور..وزير التعليم يحضر الطابور ويتفقد المعامل بمدرسة إعدادية فى المنصورة

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بالصور..وزير التعليم يحضر الطابور ويتفقد المعامل بمدرسة إعدادية فى المنصورة بالصور..وزير التعليم يحضر الطابور ويتفقد المعامل بمدرسة إعدادية فى المنصورة
زار الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، مدرسة شجرة الدر الإعدادية بالمنصورة، أثناء جولته التى بدأها بعدة مدارس بالدقهلية اليوم، ويرافقه خلالها المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، وأحمد فكرى طه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وحضر وزير التعليم طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة، واستمع للإذاعة المدرسية وشهد تمارين الصباح، وتابع دخول الطالبات للمدرسة، وناقش مدير المدرسة حول كثافة الطالبات بالفصول، حيث تعمل المدرسة بنظام الفترتين، موجها بضرورة الاشتراك فى كافة المسابقات، خاصة مسابقة النيل التى تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الرى.

وتفقد "الهلالى" معامل مدرسة شجرة الدر الإعدادية وغرف الحاسب الآلى، ومعامل الفيزياء والكيمياء، ومكتبة المدرسة، واستمع لشرح المدرسين أثناء الحصص، وتحدث مع الطلاب، وسألهم عن عدد الحصص التى يتلقونها بمعامل الفيزياء والكيمياء، والتجارب العلمية التى يجرونها بأنفسهم، وتوجيهات المدرسين لهم، كما تناول بعض الأطعمة المقدمة من إدارة الاقتصاد المنزلى بالمدرسة.

زيارة وزير التعليم لمدرسة شجرة الدر بالدقهلية (1)

زيارة وزير التعليم لمدرسة شجرة الدر بالدقهلية (2)

زيارة وزير التعليم لمدرسة شجرة الدر بالدقهلية (3)

زيارة وزير التعليم لمدرسة شجرة الدر بالدقهلية (4)

زيارة وزير التعليم لمدرسة شجرة الدر بالدقهلية (5)

زيارة وزير التعليم لمدرسة شجرة الدر بالدقهلية (6)

زيارة وزير التعليم لمدرسة شجرة الدر بالدقهلية (7)


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