وزير التنمية المحلية يفتتح فعاليات مهرجان تنشيط السياحة الأول

تبدأ اليوم السبت فعاليات مهرجان تنشيط السياحة الأول الذى تنظمه الهيئة العامة لتنشيط السياحة فى الفترة من 5 إلى 7 مارس 2016 تحت عنوان:"معا لتنشيط السياحة فى مصر "، يأتى ذلك بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

تشمل فعاليات المهرجان حملات للتوعية السياحية وعرض لمنتجات إعلامية للطلاب وورش عمل وندوات حول تنشيط السياحة فى مصر، ويرعى المهرجان مبادرات طلابية مثل مبادرة "يلا شباب، يلا سياحة" ومبادرة "كلم أصحابك" وأخرى تحمل اسم "سلفى" تقام على هامش المهرجان، ومعرض للحرف التراثية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، يضم منتجات محلية الصنع، وحفلا غنائيا يقام بالمسرح المكشوف.

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