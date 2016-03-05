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وكالة الهجرة الأمريكية: المصرى"عماد السيد"سيغادر البلاد طوعا بعد سب ترامب

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وكالة الهجرة الأمريكية: المصرى"عماد السيد"سيغادر البلاد طوعا بعد سب ترامب وكالة الهجرة الأمريكية: المصرى"عماد السيد"سيغادر البلاد طوعا بعد سب ترامب
قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن وكالة الهجرة الأمريكية ستسمح بمغادرة الطالب المصرى عماد السيد، الذى هاجم مرشح الرئاسة الجمهورى دونالد طوعاً وليس إجباراً.

وأضافت الصحيفة، إنه بعد جلسة استماع لأقوال "السيد"، فى محكمة شئون المهاجرين الأمريكية، أمس الجمعة، فى وسط لوس أنجلوس، أتخذت القاضى "كيفن رايلي" قراراً بالسماح للطالب المصرى بالعودة طواعية لبلده الأم.

وقالت "فرجينيا كايس" المتحدثة بإسم وكالة الهجرة الأمريكية، إنه سيرافق "السيد" ضباط من الوكالة فى جميع الخطوات، إلى أن يتم إرساله إلى .

وبالرغم من تأكيد، محامى الطالب المصرى هانى بشارة، أن موكله ارتكب خطأ ويريد الاعتذار عنه، وأنه سيقضى وقت طويل وهو نادم عليه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، فقال المحامى" إذا ليس أمام موكلى سوى العودة إلى القاهرة".

وكانت أجهزة المباحث الفيدرالية، قد اعتقلت الطالب المصرى "عماد السيد" طالب الطيران فى الولايات المتحدة، 23 سنة، بعد نشره صورة لـ"دونالد ترامب" مرفقة بتهديد بالقتل على صفحته الشخصية فى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.


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