مرور القاهرة:إعادة فتح كوبرى أكتوبر بعد انتهاء إصلاح الفواصل أعلى الأزبكية

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى، مدير الإدارة فتح كوبرى أكتوبر، بعدما تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد فواصل أعلى كوبرى أكتوبر، وتسبب فى عملية إغلاق جزئى للكوبرى.

وأكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال كانت فى الحارة المرورية اليسرى، وتم غلقها بالكامل، وترك الحارة اليمنى لحركة السيارات، وذلك أعلى قسم الأزبكية حتى منزل الشهيد عبد المنعم رياض.

وقد وجه اللواء علاء الديجوى، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية فى المنطقة لمواجهة أى كثافات مرورية بعد الانتهاء من الأعمال.

ضبط 7 الاف مخالفة مرورية بشوارع العاصمة

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