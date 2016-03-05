التموين: 21 مليون جنيه إيرادات لجنة المساعدات الأجنبية 2015 بزيادة 5 ملايين

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، التابعة لوزارة التموين، حققت إيرادات 21 مليون جنيه خلال العام المالى 2014 -2015، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه عن العام الماضى، الذى بلغ 16 مليون جنيه.

وأوضح "حنفى"، خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بحضور الدكتور محمد بدر نائب، رئيس اللجنة العامة للمساعدات وأعضاء مجلس إدارة اللجنة العامة من الوزارات المختلفة لمتابعة أنشطة اللجنة، نتيجة زيادة أنشطتها فى إقامة عدد كبير من المعارض والمنافذ السلعية فى المناسبات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وإقامة المشروعات التى توفر فرص عمل للشباب فى كافة المحافظات والمشروعات التى تؤدى إلى تنمية وتطوير التجارة الداخلية، ومن ضمنها إنشاء الأسواق الحديثة وتطوير ورفع كفاءة مجمع المخابز بالشيخ زايد وتقديم قروض ميسرة لأصحاب المخابز لتطوير مخابزهم وزيادة المساحات التخزينية المؤجرة للغير.

واستعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، أنشطة اللجنة، وجارى حالياً إنشاء عدد من المراكز اللوجستية بالمحافظات والمدن الجديدة لتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية والتموينية وخدمة القطاع التجارى، وكذلك الأسواق التجارية لتوفير السلع بأقل من مثيلاتها بالأسواق لرفع العبء عن كاهل الشعب المصرى والتعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية التجارة الداخلية فى استثمار الأراضى الشاغرة والعمالة والمنح المالية فى إقامة المشروعات فى مجال الأسواق لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل والاتفاق مع عدد من المحافظات على تخصيص أراضى لإقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومخازن عليها.

من جانبه أكد الدكتور محمد بدر، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أن اللجنة تقوم حالياً بتفعيل مشروع سيارات شباب الخريجين الخاص بها، حيث تم الاتفاق مع بنك ناصر على طرح 250 سيارة لشباب الخريجين فى منطقة الصعيد لبيع المواد الغذائية من خضر وخبز وفاكهة وأسماك ولحوم بأسعار مدعمة، بالإضافة إلى الحد من البطالة، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم باستخدام المعونات الأجنبية التى ترد إليها فى تقديم سلع وخدمات للأسر الفقيرة والمناطق المنكوبة، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية للعاملين باللجنة من خلال رفع كفاءتهم وعمل الدورات التدريبية والأكاديمية لهم للاستفادة من كامل طاقتهم والارتقاء بالرعاية الصحية لهم.