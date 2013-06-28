بالصور| ميس حمدان تواصل تصوير مشاهدها في "لعبة الموت"

كتب : هشام أمين منذ 32 دقيقة

انتهت الفنانة ميس حمدان من تصوير 50% من مشاهدها في مسلسل "لعبة الموت" والذي تشارك في بطولته إلى جانب ماجد المصري وسيرين عبدالنور والفنان السوري عابد فهد.

والمسلسل قصة ريم حنا وإخراج الليث حجو، وتقوم "ميس" حالياً بتكثيف تصوير المشاهد الخاصة به في المسلسل وهي بين القاهرة وشرم الشيخ والتي تحتوي على عدد كبير من الديكورات، وذلك حتى تستطيع الانتهاء منها قبل شهر رمضان.

من جهة أخرى، تشارك ميس في السباق الرمضاني هذا العام في ثلاثة أعمال وهي "كيكا ع العالي" والتي قامت بتصويره العام الماضي ولم يعرض، إضافة إلى مشاركتها في فوازير "مسلسليكو" أمام النجم محمد هنيدي، وتجسد في الفوازير أكثر من شخصية منها دور الفنانة التركية "فاطمة".