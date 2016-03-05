أخبار عاجلة

يعني إيه أتقي الله في بيتي؟ -
بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" -
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الصين تعلن رفع ميزانية الدفاع إلى ١٤٦ مليار دولار خلال العام الجاري

Google+ Print
الصين تعلن رفع ميزانية الدفاع إلى ١٤٦ مليار دولار خلال العام الجاري الصين تعلن رفع ميزانية الدفاع إلى ١٤٦ مليار دولار خلال العام الجاري

علم الصين

أعلنت الصين اليوم السبت، أنها سترفع ميزانية الدفاع الوطني خلال العام الجاري بنسبة 7.6% لتصل إلى 954 مليار يوان “حوالي 146 مليار دولار أمريكي”.

ووفقا لمخطط – الذي ورد فى تقرير الميزانية الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصينى “رئيس الوزراء” لى كه تشيانغ، إلى المجلس التشريعى للبلاد خلال افتتاح الدورة التشريعية للعام الجاري اليوم- فإن هذه الزيادة فى نفقات الدفاع تعد الأدنى خلال ست سنوات وإن كانت احتفظت الصين بفضلها بموقعها كثانى أكبر ميزانية تخصص للدفاع على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وكانت المتحدثة باسم المجلس التشريعي الصيني فو يينغ، أعلنت أمس أن بلادها ستعلن اليوم في افتتاح دورتها التشريعية الجديدة عن حجم ميزانيتها العسكرية للعام 2016، والتى سترتفع بنسبة تتراوح بين 7 و8 فى المائة، مسجلة بذلك أقل معدل ارتفاع للانفاق العسكرى في البلاد منذ ستة أعوام.

وقالت المتحدثة – خلال مؤتمر صحفى – إن الارتفاع فى الميزانية يتناسب مع متطلبات الدفاع الوطنى وموارد البلاد المالية.

ويأتي إعلان الصين اليوم لحجم ميزانيتها المخصصة للدفاع أقل بكثير من كل التكهنات التى كانت زادت بشكل كبير فى الاسابيع الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك