الصين تعلن رفع ميزانية الدفاع إلى ١٤٦ مليار دولار خلال العام الجاري

أعلنت الصين اليوم السبت، أنها سترفع ميزانية الدفاع الوطني خلال العام الجاري بنسبة 7.6% لتصل إلى 954 مليار يوان “حوالي 146 مليار دولار أمريكي”.

ووفقا لمخطط الحكومة – الذي ورد فى تقرير الميزانية الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصينى “رئيس الوزراء” لى كه تشيانغ، إلى المجلس التشريعى للبلاد خلال افتتاح الدورة التشريعية للعام الجاري اليوم- فإن هذه الزيادة فى نفقات الدفاع تعد الأدنى خلال ست سنوات وإن كانت احتفظت الصين بفضلها بموقعها كثانى أكبر ميزانية تخصص للدفاع على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وكانت المتحدثة باسم المجلس التشريعي الصيني فو يينغ، أعلنت أمس أن بلادها ستعلن اليوم في افتتاح دورتها التشريعية الجديدة عن حجم ميزانيتها العسكرية للعام 2016، والتى سترتفع بنسبة تتراوح بين 7 و8 فى المائة، مسجلة بذلك أقل معدل ارتفاع للانفاق العسكرى في البلاد منذ ستة أعوام.

وقالت المتحدثة – خلال مؤتمر صحفى – إن الارتفاع فى الميزانية يتناسب مع متطلبات الدفاع الوطنى وموارد البلاد المالية.

ويأتي إعلان الصين اليوم لحجم ميزانيتها المخصصة للدفاع أقل بكثير من كل التكهنات التى كانت زادت بشكل كبير فى الاسابيع الماضية.