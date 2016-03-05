الليلة.. الأهلي يواجه مصر المقاصة في أول ظهور للهولندي «يول»

يظهر المدرب الهولندي مارتن يول على مقاعد بدلاء النادي الأهلي لقيادة الفريق في رحلة البحث عن استعادة لقب الدوري المصري وتوسيع فارق النقاط مع غريمه الزمالك إلي 9 نقاط عندما يواجه اليوم في السابعة مساءًا فريق مصر للمقاصة على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في افتتاح مباريات الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.

التقيا الفريقان من قبل 9 مرات، منذ صعود الفريق الفيومي للدوري الممتاز موسم 2010-2011 ،حقق الأحمر الفوز في 6 لقاءات فيما كان التعادل حاضرا في لقاءين وفاز المقاصة في مباراة واحدة في الدور الأول هذا الموسم،ويعتبر أحمد عبد الظاهر مهاجم الأحمر والمُعار حاليا لأنبي هو الأكثر تهديفا في لقاءات الفريقين بـ3 أهداف أما حسام عاشور فالأكثر مشاركة.

تشهد مباراة اليوم أول ظهور للهولندي مارتن يول المدير الفني الجديد للشياطين الحُمر والذي يبحث عن بداية قوية تسعد جماهير الأهلي خاصة وأنها تضع آمالا عريضة عليه من أجل استعادة درع المسابقة هذا الموسم من أنياب الغريم التقليدي نادي الزمالك،وحرص يول في اليومين الماضيين علي تكوين صورة جيدة عن لاعبو الفريق الأحمر بعد أن شاهد مباراة بتروجيت من الملعب وقاد مران اليومين الماضيين.

في المقابل،يخوض المقاصة رابع الدوري برصيد 33 نقطة هذه المواجهة وهدفه تكرار الفوز أمام الأهلي،ويفقد الفريق جهود الثلاثي باسم عبد العزيز ومحمود وحيد وهشام محمد بسبب الإصابة.

وأكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الفيومي أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال تمكن مؤخرا من إخراج اللاعبين من أجواء الخسارة أمام سموحة، موضحا أنه جميع العناصر جاهزة تماما لهذه المواجهة، معتبرا أن الأهلى “كتاب مفتوح” بالنسبة لفريقه ولا يوجد ما يقلقه.