توقف حركة المرور بطريق السويس الصحراوى بسبب حادث تصادم

تسبب حادث تصادم بين سيارتين ملاكى أعلى طريق السويس الصحراوى فى توقف حركة السيارات للقادم من القاهرة اتجاه السويس، كما حدث بطىء فى حركة المركبات أعلى الطريق بسبب أعمال رصف بالقرب من الهيئة العربية للتصنيع للمتجه من السويس اتجاه الكليو 4,30، وعلى الفور انتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا من النجدة يفيد بوجود حادث تصادم ووجود أعمال رصف وتطوير بطريق السويس الصحراوى وظهور كثافات، وعلى الفور تم الدفع بخدمات مرورية وونش لسحب السيارة وإزالة أى معوقات أمام حركة المركبات.

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