دراسة: تشابه الجهاز المناعى للزوجين يزيد فرصة إصابتهما بنفس الأمراض

اتفق العلماء - منذ فترة بعيدة - على أن الجهاز المناعى لكل شخص عادة ما يكون مختلفا عن الآخر، ولكن دراسة أجراها باحثون من معهد "بارهم كامبريدج" ومعهد البحوث البلجيكى VIB مؤخرا توصلت إلى أنه بعد الزواج وإنجاب الأطفال تتشابه الأجهزة المناعية بين أفراد الأسرة ما يفسر إصابتهم بنفس الأمراض.

وأوضح تقرير - نشره الموقع البريطانى "ديلى ميل" - أن الدراسة التى أجريت على الجهاز المناعى لـ670 فردا من البالغين مع تقييم الآثار المترتبة على مجموعة من العوامل الأخرى بخلاف الزواج منها السن، النوع، السمنة، والتى تعد أقوى العوامل التى تتحكم فى قوة الجهاز المناعى.

وقال الدكتور أدريان ليستون - الباحث بمعهد بحوث البلجيكى VIB - إن هذه الدراسة مختلفة عن باقى الدراسات التى يجريها الباحثون حاليا، موضحا: كان علينا دراسة العلاقة الجديدة بين الزوجين والتغييرات التى تحدث لهما، واكتشفنا أن إنجاب الأطفال جعل الجهاز المناعى لكل من الآباء والأمهات متشابهة بنسبة 50%، ووجود نظام مناعى متشابه بين شركاء الحياة يزيد فرصة اصطياد كلاهما لنفس المرض وفى نفس الوقت.

وأضاف "أدريان": استغرقت الدراسة 3 سنوات لمراقبة الجهاز المناعى للطرفين مع مختلف العوامل الحياتية، إضافة إلى إعطاء كلا منهم لقاح الأنفلونزا الموسمية منعا لإصابتهم بالأنفلونزا وكان التأثير أشبه بالتطابق، ومن أمثلة الأمراض التى يصاب بها الزوجين معا الأنفلونزا، التهاب المعدة والأمعاء.

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