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وصول وزير الشباب والرياضة محافظة سوهاج لتفقد بعض المنشآت

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وصول وزير الشباب والرياضة محافظة سوهاج لتفقد بعض المنشآت وصول وزير الشباب والرياضة محافظة سوهاج لتفقد بعض المنشآت
استقبل كمال أبو ضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج اليوم، وعدد من الرياضيين والشباب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة فى محافظة سوهاج، كما استقبله كمال شلبى سكرتير مساعد المحافظة نائبا عن محافظ سوهاج الذى توجه إلى محافظة قنا للمشاركة فى مؤتمر تنشيط السياحة الذى يحضره الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية.

وذلك لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، بمركزى سوهاج وأخميم وحى الكوثر. ومن المتوقع أن تشمل الزيارة مراكز شباب حى راشد والرى والساحة الشعبية والاستاد الرياضى وجزيرة الزهور بمدينة سوهاج، وتفقد نادى الرحلات ونادى الشبان المسلمين بحى الكوثر.

كما أنه من المتوقع أن تشمل الزيارة مركز شباب الديابات بأخميم و تهدف الزيارة إلى الوقوف على أداء مراكز الشباب وتقيم الخدمات التى يتم تقديمها من المنشآت الرياضية للشباب ومدى كفاءتها .


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