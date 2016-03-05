مقتل 19 من مليشيات الحوثيين وصالح فى تعز

>لقى 19 من مليشيات الحوثيين وصالح مصرعهم وأصيب العشرات فى الاشتباكات التى شهدتها جبهات القتال فى مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس العسكرى أن 16 من عناصر المليشيات قتلوا فى الاشتباكات التى وقعت فى جبهات القتال بالمدينة وقصف طائرات التحالف لمواقعهم فيما قتل 3 من عناصرهم فى عملية تسلل ناجحة للمقاومة فى منطقة عصيفرة شمال المدينة.

وأشار المركز إلى أن طائرات التحالف قصفت عددا من مواقع وتجمعات المليشيات فى منطقة يختل غرب تعز ودمرت لهم مخزنين للأسلحة كما استهدفت مواقعهم فى منطقة ماوية شرق المدينة.

ولفت إلى مقتل اثنين من عناصر الجيش والمقاومة وإصابة 6 آخرين فى الاشتباكات التى جرت بين الجانبين فيما قتل مدنى وأصيب 9 آخرون فى القصف العشوائى والمستمر للمليشيات على الأحياء السكنية.

وفى محافظة عمران شمال صنعاء، أكدت مصادر المقاومة وصول عشرات الجرحى من المليشيات إلى مستشفى سوق العنان فى منطقة برط بعد عدة غارات جوية لطائرات التحالف العربى لأول مرة منذ بداية عاصفة الحزم.

وأوضحت المصادر أن الطائرات استهدفت مواقع ونقاطا أمنية فى أماكن متفرقة فى العنان بالمنطقة ومعسكر تجنيد استحدثته المليشيات مؤخرا لتدريب مقاتلين وإرسالهم إلى الجبهات.

وأشارت المصادر إلى سقوط عدد كبير من القتلى فى صفوف المليشيات أغلبهم من قوات الحرس الجمهورى بالإضافة إلى تدمير معدات.

>وقد قامت طائرات التحالف الليلة الماضية باستهداف مواقع وتجمعات للمليشيات بمديرية العشة شمال عمران، يذكر أن محافظة عمران كانت أول محافظة تسيطر عليها مليشيات الحوثيين قبل حوالى 20 شهرا وتستولى على معدات وأسلحة اللواء 310 بكامله.