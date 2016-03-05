بالصور..قوات الجيش السودانى برفقة القوات الباكستانية فى عملية "رعد الشمال"

نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم السبت، صوراً جديدة للقوات السودانية المشاركة فى عملية "رعد الشمال" برفقة نظيرتها الباكستانية.

وكانت فعاليات المناورات العسكرية "رعد الشمال" قد انطلقت، السبت الماضى، فى المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية، والتى تشارك فيها قوات كل من دول: المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، والسنغال، والسودان، والكويت، والمالديف، والمغرب، وباكستان، وتشاد، وتركيا، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتى، وسلطنة عمان، وقطر، وماليزيا، وموريتانيا، إضافة إلى قوات درع الجزيرة.



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