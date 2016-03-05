ماليزيا تشارك فى القمة الإسلامية الطارئة حول فلسطين بجاكرتا

أكدت ماليزيا مشاركتها فى الدورة الخامسة من القمة الإسلامية الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامى حول فلسطين والقدس الشريف والتى ستعقد فى جاكرتا على مدار يومين اعتبارا من غد الأحد، لمناقشة الإجراءات اللازمة لمعالجة القضية الفلسطينية على المستوى الدولى.

وسيرأس وزير الخارجية حنيفة آمان الوفد الماليزى فى المؤتمر الذى يعقد بناء على طلب من الرئيس الفلسطينى محمود عباس لمكافحة تواصل الاقتحامات الإسرائيلية على مسجد الأقصى.

وذكر بيان صادر عن الوزارة حسبما نقلته وكالة أنباء بيرناما الماليزية أنه من المتوقع أن تبحث القمة استراتيجيات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لمدينة القدس الشريف وإحياء عملية السلام العربية الإسرائيلية مرة أخرى بدعم من المجتمع الإسلامى.

وأشار البيان إلى أن مشاركة ماليزيا فى القمة تثبت التزامات الحكومة بجهود الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة فلسطينية موحدة مستقلة عاصمتها القدس.

وقالت الوزارة أن ماليزيا بوصفها دولة مؤسسة لمنظمة التعاون الإسلامى، سوف تواصل نشاطها الدبلوماسى واتصالاتها من أجل استمرار الدعم لصالح القضية الفلسطينية على المستويات الدولية.

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